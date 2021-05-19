19.05.2021 10:41

В Харькове готовят к отопительному сезону дороги, ливневки и снегоуборочную технику

Коммунальное предприятие «Дорремстрой» планирует привести в порядок 290 специализированных машин снегоуборочной техники, выполнить текущий ремонт бытовых и производственных помещений, заготовить запасы песчано-солевой смеси.

Дорожники также запланировали выполнить в теплое время года капитальный ремонт 142 тыс. кв. м внутриквартальных дорог и тротуаров, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Антона Стрельцова.

На заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ замдиректора Департамента добавил, что в планух ведимства и текущий темонт – его произведут на площади 0,8 тыс. кв. м внутриквартальных дорог. Кроме того, в городе продолжат ремонт улично-дорожной сети, включая искусственные сооружения и путепроводы, на общей площади 46,3 тыс. кв. м.



КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период проведет обследование и прочистку ливневых канализационных стоков, тепломагистральных сетей, смотровых и дождеприемных колодцев (13 тыс. единиц), замену 228 п. м труб, 625 люков.



Особое место в подготовке к зиме в планах города занимает ремонт и благоустройство жилого фонду. Так, в этом году в бюджете территориальной громады Харькова для этого предусмотрено 136,2 млн. грн. На выделенные срелства планируется подготовить 8596 жилых домов, из них 7830 коммунальных, состоящих на балансе КП «Жилкомсервис», и 766 домов ЖК, ЖБК и ОСМД.