19.05.2021 11:27

Харьковчанка, выбросившая паспорт, получила админпротокол, извинилась на камеру и улетела в Турцию

История с харьковчанкой, которая вместе с детьми демонстративно выбросила паспорта, получила продолжение.

На женщину составили админпротокол, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пост на заместителя главы МВД Антона Геращенко.



Напомним, несколько дней назад в аэропорту Харькова женщину с тремя детьми не пустили в самолет в Турцию. В ответ на это харьковчанка записала видео, на котором вместе с детьми выбрасывает загранпаспорта Украины на газон, а дети посылают страну «в ж*пу».



Оказалось, что запрет на вылет Правда, почему эта гражданка заставила своих детей бросать паспорта на землю и оскорблять чувства других граждан - она не объяснила: «Почему же «злые» пограничники не выпустили ее и троих ее симпатичных детей на отдых в Турцию?!».



«Cуровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование согласия отца или матери детей на их выезд за пределы Украины.

Согласия отца среди представленных для погранконтроля документов не было.

И, поэтому, пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушения закона. И правильно сделали», – объяснил ситуацию замглавы МВД.



Антон Геращенко отметил, что за оскорбления в адрес государства ответственность не предусмотрена. Но за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей героине видео ответить пришлось.



«Сегодня утром (19 мая – прим. редю) гражданке Инне П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей полицией был вручён протокол по ст. 173 КУАПП за мелкое хулиганство и ст. 184 КУАПП за уклонение от нормального воспитания детей», – говорится в сообщении.



