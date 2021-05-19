19.05.2021 12:07

Отбирали квартиры у пожилых и одиноких: в Харькове поймали банду мошенников

Мошенники втирались в доверие пожилых людей под видом социальных работников и насильно вывозили их за пределы города, чтобы показать квартиру потенциальным покупателям.

Преступники присвоили жилье на почти 1 900 000 гривен – трем членам организованной группы сообщено о подозрении, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на облпрокуратуру.



Организованная преступная группа существовала с июля 2018 года. Ее создал и возглавил 69-летний пенсионер, работавший сторожем детсада. Еще в состав группы входили 40-летняя женщина, которая имела опыт в сфере операций с недвижимым имуществом, и 43-летний мужчина.

Схема злоумышленников заключалась в приобретении путем обмана права на жилье пожилых людей, которые не имели наследников, с последующей перепродажей квартир уже добросовестным покупателям.



Организатор и указанная женщина подыскивали квартиры, принадлежащие лицам пожилого возраста. Установлено, что женщина под видом социальной сотрудницы входила в доверие и получала доступ к документам пожилых людей. В дальнейшем злоумышленники подделывали доверенности от имени владельцев квартир и перепродавали недвижимость.



Чтобы иметь возможность показать квартиру потенциальным покупателям, мошенники вывозили владельцев за пределы Харькова.



Сейчас следствием установлено, что злоумышленники завладели двумя квартирами, расположенными в Харькове по проспекту Московскому и по проспекту Победы, на общую сумму почти 1 900 000 грн. Устанавливаются другие факты мошеннического завладения недвижимостью.



Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 146 (законченное покушение на незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой) ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, совершенная организованной группой) ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.