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19.05.2021  12:27   

В Харькове ночью сгорел автомобиль (ФОТО)

Пожар потушили спасатели, его причина устанавливается.

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Автомобиль Audi-100 загорелся возле частного домовладения по ул. Кузинский двор, 8/9 около одиннадцати часов вечера 18 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.

На вызов приехали 2 отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части на пожарных автоцистернах.

К тому времени легковушка горела на площади в шесть квадратных метров.

С помощью воздушно-механической пены спасатели за считанные минуты локализовали огонь и за полчаса полностью справились с очагами возгорания.

Причина возникновения пожара устанавливается.

В Харькове сгорел автомобиль

Напомним, ночью 11 мая на улице Кричевского сгорели два автомобиля, припаркованные неподалеку жилой многоэтажки, и пострадал еще один.

Тэги:  пожар, харьков
 
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