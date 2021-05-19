19.05.2021 12:27

В Харькове ночью сгорел автомобиль (ФОТО)

Пожар потушили спасатели, его причина устанавливается.

Автомобиль Audi-100 загорелся возле частного домовладения по ул. Кузинский двор, 8/9 около одиннадцати часов вечера 18 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.

На вызов приехали 2 отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части на пожарных автоцистернах.

К тому времени легковушка горела на площади в шесть квадратных метров.



С помощью воздушно-механической пены спасатели за считанные минуты локализовали огонь и за полчаса полностью справились с очагами возгорания.



Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ночью 11 мая на улице Кричевского сгорели два автомобиля, припаркованные неподалеку жилой многоэтажки, и пострадал еще один.