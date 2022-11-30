30.11.2022 13:45 Євген Клочко

Как утеплить квартиру без ремонта

“Будет ли тепло в квартирах украинцев этой зимой?”, – этот вопрос вызывает много опасений. Единственное, что все мы можем сделать в такой ситуации – снизить теплопотери в домах и подготовить их к отопительному сезону.

Чтобы квартира действительно была энергоэффективной, ее нужно утеплить минеральной ватой, установить теплый пол и заменить стеклопакет. Но такие работы делают во время капитального ремонта, а в условиях войны не каждый решится на него. Поэтому стоит рассмотреть и альтернативные решения, которые помогут сохранить тепло.

От внешнего утепления стен до ковров: 5 способов сохранить тепло

Позаботиться о теплоизоляции помещения лучше на этапе капитального ремонта. Но если момент упущен – есть альтернативы.

Утеплить фасад здания

Когда нет возможности сделать ремонт квартиры и утеплить пространство внутри – остается только работать с фасадом. Мастера по ремонту квартир в Харькове используют для утепления внешних стен пенопласт, минеральную вату, пенополиуретан и другие современные материалы. Плотный материал увеличивает толщину стены и закрывает все щели. В результате температура в квартире может повыситься на 3-10 градусов.

Провести ревизию окон

Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть с современными стеклопакетами? Но если они не отрегулированы или установлены с нарушением технологии – не стоит удивляться сквознякам в квартире. Решить проблему можно при помощи монтажной пены или специальных уплотнителей. Не обходите вниманием и подоконник: он тоже может прятать под собой трещины. Кроме того, уменьшить теплопотери помогут специальная термопленка, которая клеится на стеклопакет и создает дополнительный слой изоляции.

Утеплить двери

Входные двери – неочевидное место для теплопотерь из помещения. Современные модели, которые не дают теплому воздуху выходить в тамбур, стоят недешево. Но утепление уже установленных дверей – дело не такое сложное. Попросите мастера по ремонту оборудовать их уплотнителем. А межкомнатные двери дополните подушкой-валиком. Оба метода уменьшат циркуляцию воздуха и избавят от сквозняков.

Почистить радиаторы и установить отражатели

Две очень простые манипуляции с радиаторами помогут сделать помещение теплее. Во-первых, их нужно банально очистить от забившейся в секции пыли. Во-вторых, установить специальные фольгированные отражатели. Теплоотражающий экран можно сделать самостоятельно из фольги и пенопласта толщиной 3-4 см. Отражатель нужно разместить на батареей, фольгированной стороной к источнику тепла. Таким образом тепло, которое уходит в стену, будет направлено в комнату.

Добавить текстиль в интерьер

Теплый воздух из радиатора идет вверх, а холодный опускается вниз – это простые законы физики. Именно поэтому ваши ноги мерзнут во вроде бы теплой квартире. Решение проблемы простое – застелить пол ковром, желательно с высоким ворсом. Этот совет особенно актуален для квартир на первом этаже, которые граничат с неотапливаемым сырым подвалом.

Еще один вид текстиля, который поможет сохранить тепло – шторы. Они уменьшают теплопотери через окна и защитят от сквозняков. Конечно, если вы выберете шторы из плотных материалов.

Каждый из нас может сделать простые шаги, которые помогут пережить зиму и минимизировать использование дополнительных источников обогрева. А значит – снизить нагрузку на энергосистему Украины.