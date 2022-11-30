30.11.2022 13:55 Віталій Хінєвіч

Для облаштування пунктів обігріву в Харкові виділять додаткові кошти

Додаткові кошти залучать із міського бюджету.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з резервного фонду бюджету Харківської міської територіальної громади виділять 27,3 млн грн на придбання бензину та дизельного палива, різних типів електрокабелю та комплектів для освітлення і енергозабезпечення мобільних пунктів обігріву.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 30 листопада, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Нагадаємо, загалом у місті планується облаштувати близько 200 пунктів обігріву. Вони будуть оснащені генераторами, тепловими гарматами, а також джерелами електроживлення, щоб люди могли зарядити телефони. Крім того, частина з них буде функціонувати як пункти видачі гарячого харчування.

Нагадаємо, харківські комунальники ліквідували одинадцять аварійних ситуацій на водоводах.