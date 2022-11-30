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30.11.2022  13:55   Віталій Хінєвіч

Для облаштування пунктів обігріву в Харкові виділять додаткові кошти

Додаткові кошти залучать із міського бюджету.

пункти обігріву
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з резервного фонду бюджету Харківської міської територіальної громади виділять 27,3 млн грн на придбання бензину та дизельного палива, різних типів електрокабелю та комплектів для освітлення і енергозабезпечення мобільних пунктів обігріву.
 
Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 30 листопада, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. 
 
Нагадаємо, загалом у місті планується облаштувати близько 200 пунктів обігріву. Вони будуть оснащені генераторами, тепловими гарматами, а також джерелами електроживлення, щоб люди могли зарядити телефони. Крім того, частина з них буде функціонувати як пункти видачі гарячого харчування.
 
Нагадаємо, харківські комунальники ліквідували одинадцять аварійних ситуацій на водоводах.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, пункты обогрева
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