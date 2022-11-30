30.11.2022 12:58 Рита Парфенова

Харківські комунальники ліквідували одинадцять аварійних ситуацій на водоводах

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 11 пошкоджень на трубопроводах та упорядкували 15 оглядових колодязів.

Зокрема, у Слобідському районі було усунено складну аварійну ситуацію на водопровідній магістралі діаметром 150 мм на проспекті Григоренка. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

«Деякі труднощі виникли з виявленням місця ушкодження, але завдяки багатому досвіду фахівців успішно впоралися з цим завданням і розпочали безпосередньо відновлювальні роботи. У ході їх проведення ремонтники під керівництвом майстра Романа Васильєва у непростих умовах оперативно замінили ділянку технічно зношеного трубопроводу та відновили водопостачання. Після усунення аварійної ситуації територію упорядкували», - проінформував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Олексій Мацюк.



Сьогодні, 30 листопада, 22 бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали усунення 17 пошкоджених ділянок трубопроводів.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Харків’ян просять для економії часу ремонтних бригад докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності складає 27%.