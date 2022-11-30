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30.11.2022  12:32   Рита Парфенова

Плавець із Харкова привіз золото міжнародних змагань

Максим Смагін здобув два золота на Міжнародних змагання з плавання.

Максим Смагін
 

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учень 8-го класу Харківської гімназії №152 Максим Смагін здобув два золота на Міжнародних змагання з плавання.

«У ці нелегкі часи наші учні успішно поєднують навчання зі спортивними досягненнями. Кожною своєю перемогою вони вкотре доводять, що українці - незламна нація! Бажаємо Максиму натхнення та подальших успіхів! Пишаємося нашими учнями!» - зазначили в Адміністрації Холодногірського району.

Нагадаємо, учень 11-Б класу школи №3 Салтівського району Ростислав Стойловський та його партнерка Ніколь Балат успішно виступили на міжнародних змаганнях зі спортивних бальних танців «The Christmas Ball 2022».

Источник:   ХМР
 Тэги:  плавание, харьков
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