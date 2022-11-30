Плавець із Харкова привіз золото міжнародних змагань

Максим Смагін здобув два золота на Міжнародних змагання з плавання.
«У ці нелегкі часи наші учні успішно поєднують навчання зі спортивними досягненнями. Кожною своєю перемогою вони вкотре доводять, що українці - незламна нація! Бажаємо Максиму натхнення та подальших успіхів! Пишаємося нашими учнями!» - зазначили в Адміністрації Холодногірського району.
Нагадаємо, учень 11-Б класу школи №3 Салтівського району Ростислав Стойловський та його партнерка Ніколь Балат успішно виступили на міжнародних змаганнях зі спортивних бальних танців «The Christmas Ball 2022».
Комментариев: 0
Ризикованих та азартних ситуацій сьогодні краще уникати. Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
Листопад прощається з нами похмурою погодою, без опадів.
Щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день свійських тварин.
влажность:
давление:
ветер: