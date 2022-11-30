30.11.2022 12:20 Віталій Хінєвіч
Харків'янам нагадали про правила безпеки при використанні свічок
Через стабілізаційні відключення світла свічки зараз дуже популярні серед українців як альтернативне джерело освітлення. Проте якщо поводитися з ними неправильно, вони можуть стати причиною пожежі. Адже першочергово це відкрите джерело вогню.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що насамперед важливо пам’ятати, що свічки можна використовувати лише для освітлення і ні в якому разі для опалення приміщення або підігріву їжі.
При запалюванні свічок, потрібно:
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обрати міцну основу, щоб свічка не могла перевернутися — непогано б було придбати невисокі, стійкі металеві свічники;
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перед самим запаленням свічки обрізати ґніт до довжини 0,5 см;
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гасити та викидати свічку, коли залишається 2 см парафіну/воску;
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тримати відкритий вогонь якомога далі від предметів, що можуть загорітися, наприклад, штор або книг;
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не залишати свічку що палає без нагляду та не лягати спати, не згасивши свічки;
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тримати у недоступності для дітей та тварин;
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між кількома свічками відстань повинна бути не менше 10 см, інакше температура стає неконтрольованою та може виникнути пожежа.
Нагадаємо, як зберігати продукти, якщо вимкнули світло.
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