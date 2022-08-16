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16.08.2022  10:55   Рита Парфенова

Восьме «золото» здобули харківські синхроністки у Римі

Харківські синхроністки завоювали вісім золотих медалей на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить з 11 по 21 серпня у місті Рим (Італія).

Новини Харкова: харківські синхроністки здобули у Римі восьме золото

Про це повідомили у Харківській міськраді, передає РЕДПОСТ.

Нагадаємо, на вчорашній ранок в активі спортсменок було шість золотих нагород. Зокрема, у четвертий день змагань, 14 серпня, харків'янки здобули дві золоті медалі. Так, Марта Федіна стала найкращою у довільному соло з артистичного плавання, отримавши за свій виступ 94.6333 бала. Також на рахунку харківських синхроністок (Вероніка Гришко, Олеся Дерев'янченко, Ангеліна Тищенко, Дар'я Мошинська, Софія Мацієвська, Анастасія Шмоніна) – перемога у комбінованій групі з артистичного плавання.

Протягом понедалка, 15 серпня, харків'янки вибороли ще дві золоті медалі. Так, Владислава та Марина Олексіїви здобули друге особисте «золото» у технічному дуеті та восьму золоту медаль для України – у складі національної збірної у довільній програмі. У фіналі українська збірна отримала 95.1 бала. Цей результат став найкращим із усіх дев'яти команд, які вийшли у фінал, і приніс Україні останнє «золото» цього турніру в артистичному плаванні. Срібними призерами стала команда Італії, бронзовими – синхроністки Франції.

Нагадаємо, першу медаль збірна виборола у технічній групі. Українки набрали 92,5106 бала і в перший же день змагань піднялися на найвищий щабель п'єдесталу.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  плавание, харьков
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