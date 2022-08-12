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12.08.2022  11:05   Віталій Хінєвіч

Харківські спортсменки завоювали «золото» на чемпіонаті Європи

У Римі пройшов чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Спорт Харьков
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що 11 серпня у Римі збірна команда України з синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту стала чемпіонками у технічній групі.
 
У змаганнях брали участь такі спортсмени: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Марта Федіна та Анастасія Шмоніна.
 
«Синхроністки набрали 92.5106 бали і у перший змагальний день піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу. Вітаємо весь тренерський штаб зі Світланою Саідовою з блискучим початком та бажаємо такого самого успішного продовження», – зазначили в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської ОВА.
 
Нагадаємо, харківські спортсмени стали призерами спортивних змагань Маккабіади.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, спорт
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