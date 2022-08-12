12.08.2022 11:05 Віталій Хінєвіч
Харківські спортсменки завоювали «золото» на чемпіонаті Європи
У Римі пройшов чемпіонаті Європи з водних видів спорту.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що 11 серпня у Римі збірна команда України з синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту стала чемпіонками у технічній групі.
У змаганнях брали участь такі спортсмени: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Марта Федіна та Анастасія Шмоніна.
«Синхроністки набрали 92.5106 бали і у перший змагальний день піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу. Вітаємо весь тренерський штаб зі Світланою Саідовою з блискучим початком та бажаємо такого самого успішного продовження», – зазначили в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської ОВА.
Нагадаємо, харківські спортсмени стали призерами
спортивних змагань Маккабіади.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости