12.08.2022 11:05 Віталій Хінєвіч

Харківські спортсменки завоювали «золото» на чемпіонаті Європи

У Римі пройшов чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що 11 серпня у Римі збірна команда України з синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту стала чемпіонками у технічній групі.

У змаганнях брали участь такі спортсмени: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Марта Федіна та Анастасія Шмоніна.

«Синхроністки набрали 92.5106 бали і у перший змагальний день піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу. Вітаємо весь тренерський штаб зі Світланою Саідовою з блискучим початком та бажаємо такого самого успішного продовження», – зазначили в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської ОВА.

Нагадаємо, харківські спортсмени стали призерами спортивних змагань Маккабіади.