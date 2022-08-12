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12.08.2022  11:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області організували нелегальну схему перетину державного кордону

Чоловіки мали намір переправляти людей до країни-агресора.

Зловмисники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Управління СБ України в Харківській області.
 
Повідомляється, два мешканці Харківської області мали намір організувати канал нелегальної міграції чоловіків призивного віку закордон. Але співробітники оперативники спецслужби припинили протиправну діяльність на підготовчому етапі.
 
Зазначається, що один з організаторів підступної схеми підшукав чоловіків призовного віку, які мешкали на підконтрольній Україні території Харківської області та мали наміри виїхати до країн Європейського Союзу. Другий-повинен був перевозити "клієнтів" до одного з прикордонних сіл Богодухівського району Харківської області. Звідки вони мали незаконно потрапити на територію росії поза межами пунктів пропуску, а далі вже на загальних підставах - до ЄС.
 
За це організатори просили 500 доларів США з кожного мігранта.
 
Співробітники СБУ і прикордонники затримали одного з організаторів разом з чотирма його "підопічними" у віці від 25-ти до 52-х років на шляху до державного кордону України.
 
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому організатору про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), а також щодо відкриття кримінального провадження за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Невдалих мігрантів притягли до адміністративної відповідальності за ст. 204¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення (спооба незаконного перетинання державного кордону України).
 
Наразі тривають оперативно-слідчі заходи для встановлення всіх причетних до незаконної діяльності, в тому числі серед представників влади, які могли "кришувати" оборудку.
 
Операція із викриття та блокування протиправної діяльності проводилася співробітниками Управління СБУ в Харківській області спільно з військовослужбовцями Харківського прикордонного загону ДПС України.
 
Нагадаємо, у Харкові розшукувана жінка стала учасницею конфлікту.
 
Источник:   СБУ Харківська область
 Тэги:  криминал, харьков
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