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12.08.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

Вакцина проти гепатиту В та кору: Україні надали гуманітарну допомогу

Вакцини внесені до Національного календаря профілактичних щеплень.

Вакцинація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що в Україну доставили партію вакцин в якості гуманітарної допомоги. Таким чином, на початку серпня було отримано 8 500 десятидозних флаконів вакцини проти гепатиту В (загалом – 85 000 доз) та 100 000 однодозних флаконів багатокомпонентної вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Зазначається, що усі дози вакцини проти кору, паротиту і краснухи вже доставлено в регіони, наразі готується розвезення вакцини проти гепатиту В.
 
Обидві вакцини внесені до Національного календаря профілактичних щеплень, їх можна отримати безоплатно в закладах охорони здоров’я, що мають укладений договір із Національною службою охорони здоровʼя (НСЗУ). 
 
Вакцину проти гепатиту В роблять немовлятам ще у пологовому будинку у першу добу життя, а потім у 2 і 6 місяців. Вакцинація рекомендована і дорослим. Щеплення від кору, епідемічного паротиту (свинки), краснухи роблять в 12 місяців і 6 років. 
 
Найближчим часом очікується також надходження в країну 600 000 доз оральної вакцини проти поліомієліту та 99 500 доз інактивованої вакцини проти поліомієліту у якості гуманітарної допомоги від Дитячого фонду ООН (UNICEF).
 
Нагадаємо, в Україні збільшилася захворюваність на коронавірус.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  вакцина, медицина
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