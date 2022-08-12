12.08.2022 11:25 Рита Парфенова

На полі під Харковом підірвався комбайн

Надзвичайна подія сталася у Чугуєвському районі області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Уранці 11 серпня під час проведення сільськогосподарських робіт у полі за межами с. Миколаївка у Чугуївському районі на протитанковій міні підірвався комбайн.

В результаті вибуху комбайн та стерня загорілися. Комбайнер отримав телесні ушкодження. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікувального закладу.

До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 15 кв.м. На місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Раніше повідомлялося, що у Куп'янському районі Харківської області тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет.