    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області тракторист отримав поранення
11.08.2022  14:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області тракторист отримав поранення

Людина постраждала під час виконання польових робіт.

Міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що у Куп'янському районі Харківської області тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет. З відкритим осколковим переломом ключиці чоловіка доставили до лікарні.
 
«Ще раз закликаємо аграріїв не нехтувати правилами безпеки й виходити на поля тільки після обстеження території співробітниками ДСНС»,- зазанчили в ХОВА.
 
Нагадаємо, у Харкові розшукувана жінка стала учасницею конфлікту.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.08 Влада Интенсивность обстрелов Харькова не меняется, - Ігор Терехов 11.08 Армія У Харківській області збили ворожі ракети 11.08 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Малу Данилівку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 