11.08.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області тракторист отримав поранення

Людина постраждала під час виконання польових робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що у Куп'янському районі Харківської області тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет. З відкритим осколковим переломом ключиці чоловіка доставили до лікарні.

«Ще раз закликаємо аграріїв не нехтувати правилами безпеки й виходити на поля тільки після обстеження території співробітниками ДСНС»,- зазанчили в ХОВА.