11.08.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Метеоритний дощ Персеїди: коли спостерігати явище

Зазвичай можна спостерігати 50-100 "падаючих зірок".

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на NASA.

Повідомляється, що метеоритний дощ Персеїди досягне піку 12-13 серпня. Однак через повний місяць, дане явище буде не так яскраво виражене. Місяць набагато яскравіший за все на нічному небі, і він затьмарить усе, крім найяскравіших Персеїд, коли вони пронесуться крізь атмосферу.

Коли повний місяць зайде, Персеїди почнуть спадати 21-22 серпня і повністю припиняться до 1 вересня. Це уламки комети Свіфта-Туттля, незграбна «снігова куля», що складається з льоду, каменю та пилу, що обертається навколо нашого Сонця кожні 133 роки. Сама комета востаннє була видна нам у 1992 році і не пройде повз нас до 2125 року.

Як далеко зайшли спостереження Персеїд, залишається предметом розбіжностей. Сама комета була ідентифікована до 1862 року, але метеоритний дощ спостерігався над середньовічної Європою. Щорічний захід став відомим як «Сльози святого Лаврентія» на ім'я останнього з семи дияконів римської церкви, закатованих імператором Валеріаном у серпні 258 року.

Нагадаємо, повний місяць зійде 12 серпня о 4:36. Найкраще астрономічне явище можна буде спостерігати у ніч із 10 на 11 серпня.