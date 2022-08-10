10.08.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

Повний місяць у серпні: астрологи надали рекомендації

«Осетровий» повний місяць чекають 12 серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що повний місяць зійде 12 серпня о 14:36. Найкраще астрономічне явище можна буде спостерігати у ніч із 10 на 11 серпня. У ці дати очікують значні океанські припливи, настрій людей можна буде порівняти з цим явище.

Астрологи зазначають, що людські емоції будуть дуже сильні. В результаті люди можуть робити необдумані вчинки. Проте фахівці не рекомендують перебувати на самоті. Навпаки, слід знайти коло людей, з якими цікаво спілкуватися.

Також 12 серпня астрологи рекомендують приділити увагу творчості, відпочинку, медитаціям. У цей час слід приділити увагу своє здоров'ю, саме на хронічні захворювання суглобів, щитовидної залози.

В «Осетровому» повні не потрібно проводити хірургічні операції, спілкуватися з негативними людьми, активно доводити свою точку зору.