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10.08.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

Повний місяць у серпні: астрологи надали рекомендації

«Осетровий» повний місяць чекають 12 серпня.

Повний місяць
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на УНІАН.
 
Повідомляється, що повний місяць зійде 12 серпня о 14:36. Найкраще астрономічне явище можна буде спостерігати у ніч із 10 на 11 серпня. У ці дати очікують значні океанські припливи, настрій людей можна буде порівняти з цим явище.
 
Астрологи зазначають, що людські емоції будуть дуже сильні. В результаті люди можуть робити необдумані вчинки. Проте фахівці не рекомендують перебувати на самоті. Навпаки, слід знайти коло людей, з якими цікаво спілкуватися.
 
Також 12 серпня астрологи рекомендують приділити увагу творчості, відпочинку, медитаціям. У цей час слід приділити увагу своє здоров'ю, саме на хронічні захворювання суглобів, щитовидної залози.
 
В «Осетровому» повні не потрібно проводити хірургічні операції, спілкуватися з негативними людьми, активно доводити свою точку зору.
 
Нагадаємо, NASA відкрило цікаві факти про Місяць.
 
Источник:   УНІАН
 Тэги:  астрология
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