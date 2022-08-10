10.08.2022 14:38 Дмитрий Колоней

У Харкові відкриють новий ясла-садок

Ясла-садок №56 комбінованого типу «Сім'я» відкриють у Харкові.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, дошкільний навчальний заклад створюється на базі дитячого будинку «Сім'я», ліквідованого 10 серпня 2022 року, рішенням сесії Харківської міської ради.

Заіеформацією директора Департаменту освіти Ольга Деменко, за останні п'ять років до закладу не направлялися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Вже на вересень 2021 року там не було жодної дитини зазначених категорій. Водночас у чотирьох експериментальних групах в установі виховувалися діти дошкільного віку з-поміж соціально вразливих категорій, у тому числі діти з особливими освітніми потребами.

Дослідно-експериментальна робота на базі закладу завершена, тому для подальшого забезпечення дошкільною освітою вихованців створюється заклад дошкільної освіти комбінованого типу.

Дитячий садок, у якому функціонуватимуть чотири групи для 55 дітей, не потребує проведення ремонтних робіт та придбання обладнання, меблів тощо. Приміщення установи повністю пристосовані для виховання дітей та забезпечені всім необхідним.

Зазначимо, у Харкові постійно працюють над розширенням мережі закладів дошкільної освіти. За останні 15 років у місті відкрили 37 нових закладів для понад 12 тис. дітей дошкільного віку.