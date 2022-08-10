10.08.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

В Україні збільшилася захворюваність на коронавірус

Медичні фахівці фіксують зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що за минулий тиждень в Україні виявили на 40% більше випадків зараження коронавірусом, ніж тижнем раніше.

"За останній місяць рівень захворюваності на коронавірус зростає. Наприклад, тільки за минулий тиждень виявили 3893 нових випадків хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше. За цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали 1682 особи", - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Крім цього, він зазначив, що зайнятість ліжок становить 4,5% виділених для лікування коронавірусної інфекції.

За минулий тиждень від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 осіб, тижнем раніше – 14 осіб.