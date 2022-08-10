В Україні збільшилася захворюваність на коронавірус

Медичні фахівці фіксують зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.
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Якщо ви хотіли заручитися чиїмось заступництвом, найлегше зробити це саме сьогодні: люди із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника чи опікуна.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
Сьогодні прихильники відновлюваних джерел енергії відзначають свято екологічно чистого палива.
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