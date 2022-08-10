    
Главная Новини Харкова Суспільство Жителів Харківської області запрошують стати донорами крові
10.08.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

Жителів Харківської області запрошують стати донорами крові

Харківський обласний центр служби крові повідомив про необхідність біологічного матеріалу.

Харків донорство крові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
 
Повідомляється, що в Харкові запрошую донорів крові з 4 негативним резусом . Біологічний матеріал терміново потрібен для поранених солдатів та цивільних.
 
Також, в центрі зазначають, що всі бажаючі допомогти з іншими групами крові можуть теж стати донорами
 
Читайте також: Які вимоги до бажаючих стати днорами крові.
 
Источник:   Харківський обласний центр служби крові
 Тэги:  донор, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.07 Суспільство Мешканців Харківської області запрошують стати донорами крові 27.01 Суспільство Известный шеф-повар Украины призвал днепрян сдавать кровь 01.11 Суспільство Дело чести: на Харьковщине нацгвардейцы стали донорами плазмы
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 