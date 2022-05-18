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18.05.2022  18:55   Валерия Кононова

Сдать кровь в Харькове и области: адреса, график, требования к донору

Где сдать кровь в Харькове и области, какой график работы центров, а также требование к донору в военное время – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Сдать кровь в Харькове и области: адреса, график, требования к донору
Важность донорства крови во время военного положения и боевых действий только возросла. 
"Смерть не сообщает нам сколько ещё бомб упадёт на наш город, и сколько больших и маленьких украинцев будут страдать от этого. Поэтому вопроса "Нужна ли кровь?" для нас не существует. Наша кровь – оружие в борьбе со смертью. Каждый милилитр – это патрон", – говорят в Харьковском Центре Крови. 
 
Сдать кровь в Харькове и области: адреса, график, требования к донору
 

Стать донором крови в Харькове можно по трем адресам: 

 
1. Харьковский областной центр службы крови
График: пн-сб с 8 до 15 
Контактный номер: 
0573414878 
 
2. Городская многопрофильная больница номер 18 
График: пн-пт с 8 до 12 
Контактный номер: 0679824654
 
3. Городская клиническая многопрофильная больница номер 25
График: пн-пт с 8 до 12 
Контактный номер: 
0577250969 
 
Сдать кровь в Харькове и области: адреса, график, требования к донору

В Харьковской области кровь можно сдать в следующих населенных пунктах: 

 
1. Лозовая
Лозовое территориальное медицинское объединение. 
График: 
Каждый четверг с 8 до 12 часов
Контактные номера: 
0662041270
0954440966 
 
2. Чугуев 
Чугуевская центральная районная больница им. М. И. Кононенко
График: каждую среду 
Контактный номер: 
0669943052
 
3. Первомайский
Первомайская центральная районная больница 
График: каждый четверг с 8 до 12 
0930301860
0661604004 
 
Требования к донору связаны с состоянием его здоровья, а также некоторыми пищевыми привычками незадолго до сдачи крови. Все требования прикреплены в фото-памятке для тех, кто хочет сдать кровь.
 
Тэги:  донорство, харьков
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