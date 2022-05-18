18.05.2022 18:55 Валерия Кононова

Сдать кровь в Харькове и области: адреса, график, требования к донору

Где сдать кровь в Харькове и области, какой график работы центров, а также требование к донору в военное время – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Важность донорства крови во время военного положения и боевых действий только возросла.

"Смерть не сообщает нам сколько ещё бомб упадёт на наш город, и сколько больших и маленьких украинцев будут страдать от этого. Поэтому вопроса "Нужна ли кровь?" для нас не существует. Наша кровь – оружие в борьбе со смертью. Каждый милилитр – это патрон", – говорят в Харьковском Центре Крови.

Стать донором крови в Харькове можно по трем адресам:

1. Харьковский областной центр службы крови

График: пн-сб с 8 до 15

Контактный номер:

0573414878

2. Городская многопрофильная больница номер 18

График: пн-пт с 8 до 12

Контактный номер: 0679824654

3. Городская клиническая многопрофильная больница номер 25

График: пн-пт с 8 до 12

Контактный номер:

0577250969

В Харьковской области кровь можно сдать в следующих населенных пунктах:

1. Лозовая

Лозовое территориальное медицинское объединение.

График:

Каждый четверг с 8 до 12 часов

Контактные номера:

0662041270

0954440966

2. Чугуев

Чугуевская центральная районная больница им. М. И. Кононенко

График: каждую среду

Контактный номер:

0669943052

3. Первомайский

Первомайская центральная районная больница

График: каждый четверг с 8 до 12

0930301860

0661604004

Требования к донору связаны с состоянием его здоровья, а также некоторыми пищевыми привычками незадолго до сдачи крови. Все требования прикреплены в фото-памятке для тех, кто хочет сдать кровь.