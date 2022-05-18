18.05.2022 18:55 Валерия Кононова
Сдать кровь в Харькове и области: адреса, график, требования к донору
Где сдать кровь в Харькове и области, какой график работы центров, а также требование к донору в военное время – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.
Важность донорства крови во время военного положения и боевых действий только возросла.
"Смерть не сообщает нам сколько ещё бомб упадёт на наш город, и сколько больших и маленьких украинцев будут страдать от этого. Поэтому вопроса "Нужна ли кровь?" для нас не существует. Наша кровь – оружие в борьбе со смертью. Каждый милилитр – это патрон", – говорят в Харьковском Центре Крови.
Стать донором крови в Харькове можно по трем адресам:
1. Харьковский областной центр службы крови
График: пн-сб с 8 до 15
Контактный номер:
0573414878
2. Городская многопрофильная больница номер 18
График: пн-пт с 8 до 12
Контактный номер: 0679824654
3. Городская клиническая многопрофильная больница номер 25
График: пн-пт с 8 до 12
Контактный номер:
0577250969
В Харьковской области кровь можно сдать в следующих населенных пунктах:
1. Лозовая
Лозовое территориальное медицинское объединение.
График:
Каждый четверг с 8 до 12 часов
Контактные номера:
0662041270
0954440966
2. Чугуев
Чугуевская центральная районная больница им. М. И. Кононенко
График: каждую среду
Контактный номер:
0669943052
3. Первомайский
Первомайская центральная районная больница
График: каждый четверг с 8 до 12
0930301860
0661604004
Требования к донору связаны с состоянием его здоровья, а также некоторыми пищевыми привычками незадолго до сдачи крови. Все требования прикреплены в фото-памятке для тех, кто хочет сдать кровь.
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