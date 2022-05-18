18.05.2022 18:51 Дмитрий Колоней
Волонтёрам Харькова нужна помощь
Водителям-волонтёры Харькова нужно топливо.
Фото из открытых источников
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Чтобы осуществлять адресные доставки людям, нуждающимся в помощи.
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Чтобы осуществлять перевозки гуманитарной помощи из разных уголков Украины в Харьков.
Ежедневные расходуется около 1 тыс. литров дизельного топлива для грузовых автомобилей и 700 литров бензина для заправки автомобилей волонтеров.
Ежедневно Союз волонтеров Харькова помогает около 5 тыс. жителям Харьковской области.
В настоящее время – собственные возможности приобрести топливо заканчиваются.
Ваша помощь спасет жизнь многих людей, к которым доедут волонтеры и привезут лекарства и еду.
Реквизиты:
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IBAN UA363808050000000026000778299,БУ «БФ «СПИЛКА ВОЛОНТЕРОВ ХАРКОВА» ЕДРПОУ 44753159.
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Карта ПриватБанка - 5169335100013578
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Qr код ПриватБанка – воспользуйтесь изображением.
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PayPal - [email protected]
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Назначение платежа: благотворительная помощь в топливе для волонтеров.
Спасибо за поддержку!
К победе вместе!
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