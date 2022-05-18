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18.05.2022  18:51   Дмитрий Колоней

Волонтёрам Харькова нужна помощь

Водителям-волонтёры Харькова нужно топливо.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, «Союз волонтеров Харькова» нуждается в вашей помощи❗️
 
  1. Чтобы осуществлять адресные доставки людям, нуждающимся в помощи.
  2. Чтобы осуществлять перевозки гуманитарной помощи из разных уголков Украины в Харьков.
 
Ежедневные расходуется около 1 тыс. литров дизельного топлива для грузовых автомобилей и 700 литров бензина для заправки автомобилей волонтеров.
 
Ежедневно Союз волонтеров Харькова помогает около 5 тыс. жителям Харьковской области.
В настоящее время – собственные возможности приобрести топливо заканчиваются.
 
Ваша помощь спасет жизнь многих людей, к которым доедут волонтеры и привезут лекарства и еду.
 
Реквизиты:
  • IBAN UA363808050000000026000778299,БУ ​​«БФ «СПИЛКА ВОЛОНТЕРОВ ХАРКОВА» ЕДРПОУ 44753159.
  • Карта ПриватБанка - 5169335100013578
  • Qr код ПриватБанка – воспользуйтесь изображением.
  • PayPal - [email protected]
  • Назначение платежа: благотворительная помощь в топливе для волонтеров.
 
Спасибо за поддержку!
К победе вместе!
Тэги:  волонтеры, помощь, харьков
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