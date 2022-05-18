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18.05.2022  18:19   Дмитрий Колоней

В Харькове начали работу Центры предоставления админуслуг

Двенадцать Центров предоставления административных услуг Харькова приступили к приему граждан.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, с сегодняшнего дня харьковчане могут обратиться в учреждения за получением 22-х административных услуг. Заработавшие центры посетил Харьковский городской голова Игорь Терехов. 
 
«Наша армия каждый день отвоевывает наши территории. И благодаря ее героизму мы имеем возможность каждый день делать шаг к нормализации жизни Харькова. Наши специалисты делают все возможное, чтобы с каждым днем расширять список предоставляемых в центрах услуг», - отметил городской голова. 
 
По его словам, информация об этом будет постоянно обновляться на сайте городского совета, а также на интернет-страницах самих Центров предоставления административных услуг. 
 
Напомним, прием и выдача документов в ЦПАУ производится по предварительной записи в электронной очереди. Зарегистрироваться можно через: официальный сайт, бесплатный многоканальный call-центр (0800-304-304), чат-бот в «Telegram». График работы ЦПАУ - с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, цпау, харьков
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