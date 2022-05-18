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18.05.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Азербайджан готов участвовать в восстановлении Харькова

Об этом после встречи с Харьковским городским головой Игорем Тереховым сообщил Почетный консул Азербайджанской Республики в городе Харькове Афган Салманов.


Азербайджан готов участвовать в восстановлении Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, Почетный консул Азербайджанской Республики в городе Харькове Афган Салманов отметил, что с начала войны консульство не прекращало свою работу. После того, как в марте вражеские войска обстреляли здание консульства, его сотрудники временно переехали во Львов, но постоянно поддерживали связь с гражданами Азербайджанской Республики. Сейчас же, когда ситуация стала более спокойной, они вернулись в  Харьков и возобновили работу в новом здании по адресу пер. Людмилы Гурченко, 3-д. 
 
«При поддержке мэра Харькова мы занимались эвакуацией азербайджанцев. А сейчас многие из них уже хотят вернуться в город, и мы готовы в этом всячески помогать и продолжать сотрудничество с городским советом. В первую очередь, речь идет о тех жителях, дома которых уцелели», - отметил после встречи Афган Салманов. 
 
В свою очередь Игорь Терехов в рамках встречи выразил благодарность президенту Азербайджанской Республики и азербайджанскому народу за поддержку  харьковчан и оказанную гуманитарную помощь. 
 
Справка. Почетное консульство Азербайджанской Республики в Харькове открылось в 2014 году. В консульский округ кроме Харьковской области входят также Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Сумская и Черниговская области.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  азербайджан, игорь терехов, харьков
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