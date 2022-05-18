18.05.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Азербайджан готов участвовать в восстановлении Харькова

Об этом после встречи с Харьковским городским головой Игорем Тереховым сообщил Почетный консул Азербайджанской Республики в городе Харькове Афган Салманов.



Азербайджан готов участвовать в восстановлении Харькова



Как сообщает РЕДПОСТ , Почетный консул Азербайджанской Республики в городе Харькове Афган Салманов отметил, что с начала войны консульство не прекращало свою работу. После того, как в марте вражеские войска обстреляли здание консульства, его сотрудники временно переехали во Львов, но постоянно поддерживали связь с гражданами Азербайджанской Республики. Сейчас же, когда ситуация стала более спокойной, они вернулись в Харьков и возобновили работу в новом здании по адресу пер. Людмилы Гурченко, 3-д.

«При поддержке мэра Харькова мы занимались эвакуацией азербайджанцев. А сейчас многие из них уже хотят вернуться в город, и мы готовы в этом всячески помогать и продолжать сотрудничество с городским советом. В первую очередь, речь идет о тех жителях, дома которых уцелели», - отметил после встречи Афган Салманов.

В свою очередь Игорь Терехов в рамках встречи выразил благодарность президенту Азербайджанской Республики и азербайджанскому народу за поддержку харьковчан и оказанную гуманитарную помощь.

Справка. Почетное консульство Азербайджанской Республики в Харькове открылось в 2014 году. В консульский округ кроме Харьковской области входят также Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Сумская и Черниговская области.