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10.08.2022  13:23   Рита Парфенова

Окупанти вдарили з "градів" по прикордонній громаді у Харківської області

Військові РФ завдали ударів з артилерії по Золочівській громаді Харківської області.

Військові РФ обстріляли Золочівську громаду

Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

За даними прикордонників, окупанти вели вогонь з російського села безімено. Загалом нараховано близько 20 влучань.

«Протягом дня ворог у двох випадках з російського населеного пункту безімено накрив із РСЗВ «Град» та ствольної артилерії територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною. Нараховано загалом близько двох десятків приходів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби опрацювали 25 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  обстрел, харьков, гпсу, золочев, агрессия россии
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