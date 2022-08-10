10.08.2022 13:23 Рита Парфенова

Окупанти вдарили з "градів" по прикордонній громаді у Харківської області

Військові РФ завдали ударів з артилерії по Золочівській громаді Харківської області.

Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.



За даними прикордонників, окупанти вели вогонь з російського села безімено. Загалом нараховано близько 20 влучань.

«Протягом дня ворог у двох випадках з російського населеного пункту безімено накрив із РСЗВ «Град» та ствольної артилерії територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною. Нараховано загалом близько двох десятків приходів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби опрацювали 25 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.