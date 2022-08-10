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10.08.2022  08:59   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів та пожеж у Харкові та області зруйновано 25 помешкань за добу

Російські військові щоденні знищують з реактивних систем залпового вогню та ракетами житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури Харківської області.

харьков пожар

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

9 серпня під удари окупантів потрапили місто Харків та населені пункти Циркуни, Андріївка, Коробочкіно, Богодарово Харківської області.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівка, офісні будинки, готельно-ресторанний комплекс, приміщення та виробниче обладнання підприємства, об’єкти комунального транспорту, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби опрацювали 25 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж. Слідчі ретельно задокументували наслідки обстрілів, завданих військовими рф.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 19 пожеж в Харківській області за минулу добу.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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