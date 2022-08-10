Внаслідок обстрілів та пожеж у Харкові та області зруйновано 25 помешкань за добу

Російські військові щоденні знищують з реактивних систем залпового вогню та ракетами житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури Харківської області.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
9 серпня під удари окупантів потрапили місто Харків та населені пункти Циркуни, Андріївка, Коробочкіно, Богодарово Харківської області.
Пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівка, офісні будинки, готельно-ресторанний комплекс, приміщення та виробниче обладнання підприємства, об’єкти комунального транспорту, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 19 пожеж в Харківській області за минулу добу.
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