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10.08.2022  08:42   Рита Парфенова

Обстрілів Харкова за добу не зафіксовано, - ХОВА

За добу з 9 по 10 серпня Штаб оборони не зафіксував обстрілів Харкова військовими рф.


t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 10 серпня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, рРосійські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Найбільше руйнувань від ворожих обстрілів зафіксовано в с. Циркуни, Харківського району. Вчора протягом дня село обстрілювали фактично безперервно. Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Циркунах поранення отримала 64-річна жінка, стан - середній.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 19 пожеж в Харківській області за минулу добу.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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