У селищі під Харковом сталося 16 пожеж, спричиненіх обстрілами окупантів

Ворожі обстріли стали причиною 19 пожеж в Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 10 серпня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (16), Ізюмському (2) та Чугуївському (1) районах області.
У селищі Циркуни Харківського району сталося відразу 16 пожеж, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі, а також магазин. До ліквідації цих пожеж були залучені вогнеборці з Салтівського, Київського, Немишлянського районних підрозділів, а також з Луганського гарнізону ДСНС.
Заналом за добу з 9 по 10 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди, з яких:
22 - на ліквідацію пожеж, т.ч. 19 - спричинених військовими діями;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
9 – на допомогу комунальникам та населенню,
11– інші виїзди.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 55 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Комментариев: 0
Якщо ви хотіли заручитися чиїмось заступництвом, найлегше зробити це саме сьогодні: люди із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника чи опікуна.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
Сьогодні прихильники відновлюваних джерел енергії відзначають свято екологічно чистого палива.
влажность:
давление:
ветер: