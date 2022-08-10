10.08.2022 08:25 Рита Парфенова

У селищі під Харковом сталося 16 пожеж, спричиненіх обстрілами окупантів

Ворожі обстріли стали причиною 19 пожеж в Харківській області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 10 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (16), Ізюмському (2) та Чугуївському (1) районах області.



У селищі Циркуни Харківського району сталося відразу 16 пожеж, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі, а також магазин. До ліквідації цих пожеж були залучені вогнеборці з Салтівського, Київського, Немишлянського районних підрозділів, а також з Луганського гарнізону ДСНС.



Заналом за добу з 9 по 10 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди, з яких:

22 - на ліквідацію пожеж, т.ч. 19 - спричинених військовими діями;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – на допомогу комунальникам та населенню,

11– інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 55 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.



