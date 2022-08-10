    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У селищі під Харковом сталося 16 пожеж, спричиненіх обстрілами окупантів
10.08.2022  08:25   Рита Парфенова

У селищі під Харковом сталося 16 пожеж, спричиненіх обстрілами окупантів

Ворожі обстріли стали причиною 19 пожеж в Харківській області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 10 серпня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (16), Ізюмському (2)  та Чугуївському (1) районах області.

У селищі Циркуни Харківського району сталося відразу 16 пожеж, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі, а також магазин. До ліквідації цих пожеж були залучені вогнеборці з Салтівського, Київського, Немишлянського районних підрозділів, а також з Луганського гарнізону ДСНС.

Заналом за добу з 9 по 10 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди, з яких:
22 - на ліквідацію пожеж, т.ч. 19 - спричинених військовими діями;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
9 – на допомогу комунальникам та населенню,
11– інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 55 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, гсчс, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.08 Надзвичайні події Харків на ранок 9 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС 08.08 Надзвичайні події Під Харковом горіли поля з пшеницею та житлові будинки: оперативна інформація ДСНС на 8 серпня 08.08 Надзвичайні події Наслідки артобстрілу Харкова ввечері 7 серпня: зайнялася пожежа (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 