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10.08.2022  08:14   Рита Парфенова

Рашисти провели невдалий наступ на півночі від Харкова

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у напрямку Ветеринарне – Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

война в Украине

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Питомник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П’ятигірське та Шевелівка.

Тривають бойові дії на  напрямку Байрак – Гусарівка.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.

Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару біля населеного пункта Харківщини.
 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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