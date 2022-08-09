Окупанти завдали авіаудару біля населеного пункта Харківщини (відео)

Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.

Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора.