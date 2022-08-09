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09.08.2022  19:56   Дмитрий Колоней

Окупанти завдали авіаудару біля населеного пункта Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 9 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, зпосиланням   На Харківському напрямку окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Рідне, Соснівка, Прудянка, Слатине, Питомник, Руська Лозова, Петрівка, Чепіль, Печеніги, Слобожанське. Завдали авіаудару біля Верхнього Салтова.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
 
Українські підрозділи стійко тримають оборону та продовжують успішне виконання визначених вогневих завдань. 
 
Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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