Окупанти завдали авіаудару біля населеного пункта Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 9 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, зпосиланням На Харківському напрямку окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Рідне, Соснівка, Прудянка, Слатине, Питомник, Руська Лозова, Петрівка, Чепіль, Печеніги, Слобожанське. Завдали авіаудару біля Верхнього Салтова.
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Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
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