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09.08.2022  19:26   Дмитрий Колоней

«єДопомога»: українці можуть отримати виплати від ще однієї організації

Організація буде давати допомогу українцям, які подали заявку на неї через електронну урядову платформу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Vector, Мінісоцполітики України уклало меморандум з відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації ACTED.
 

Хто зможе отримати виплати від цієї організації?

Відповідно до меморандуму, підтримку нададуть
  • 10 000 людей
  • з найбільш вразливих груп
  • з тимчасово окупованих територій
  • чи близьких до фронту населених пунктів.
Почнуть з мешканців Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.
 
Допомогу виплачуватимуть три місяці по 2200 грн на особу. Подати заявку можна тут.
 
Источник:   Vector
 Тэги:  выплаты, єдопомога, украина
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