13.12.2022 21:12 Дмитро Колонєй

Соцвиплати можуть затримати: стало відомо, чому саме

Ситуацію навколо соціальних виплат прояснила голова Мінісоцполітики Оксана Жолнович.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону українських новин, після 24 лютого 2022 року уряд України сфокусувався на забезпеченні оборонних потреб. Тому частина соціальних виплат можуть затримуватись. До цієї категорії потрапили й українки, які вчасно не отримали виплати у зв’язку з вагітністю та пологами.

Як пояснила міністерка, необхідні гроші на казначейському рахунку є, проте не завжди є готівка для перенаправлення їх на банківські рахунки, бо в країні із запровадженням воєнного стану введена конкуренція платіжок - першу платіжку казначейство завжди покриє, якщо вона йде з оборони або на оборону.

"Тому соціальні платіжки можуть лежати, поки на них збираються гроші", — сказала Оксана Жолнович.

Жолнович звернулась з проханням поставитися до ситуації з розумінням і пообіцяла, що всі виплати будуть зроблені, хоча й можливі затримки на пару днів.