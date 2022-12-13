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13.12.2022  21:12   Дмитро Колонєй

Соцвиплати можуть затримати: стало відомо, чому саме

Ситуацію навколо соціальних виплат прояснила голова Мінісоцполітики Оксана Жолнович.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону українських новин, після 24 лютого 2022 року уряд України сфокусувався на забезпеченні оборонних потреб. Тому частина соціальних виплат можуть затримуватись. До цієї категорії потрапили й українки, які вчасно не отримали виплати у зв’язку з вагітністю та пологами.
 
Як пояснила міністерка, необхідні гроші на казначейському рахунку є, проте не завжди є готівка для перенаправлення їх на банківські рахунки, бо в країні із запровадженням воєнного стану введена конкуренція платіжок - першу платіжку казначейство завжди покриє, якщо вона йде з оборони або на оборону.
 
"Тому соціальні платіжки можуть лежати, поки на них збираються гроші", — сказала  Оксана Жолнович.
 
Жолнович звернулась  з проханням поставитися до ситуації з розумінням і пообіцяла, що всі виплати будуть зроблені, хоча й можливі затримки на пару днів.
 
 
Источник:   Telegraf
 Тэги:  выплаты, харьков, украина
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