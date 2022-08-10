10.08.2022 07:30 Рита Парфенова

10 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні прихильники відновлюваних джерел енергії відзначають свято екологічно чистого палива.

Цю дату обрали не випадково – саме 10 серпня 1893 року було запущено двигун Рудольфа Дизеля, який працює на паливі, основою якого стало арахісове масло.



Біодизель – це екологічно чисте паливо для дизельних двигунів, одержуване шляхом хімічної обробки олії або тваринних жирів.



Перевага біодизеля полягає в його екологічності: він не завдає шкоди тваринам та рослинам, а також практично повністю переробляється мікроорганізмами при попаданні у ґрунт та воду. Крім того, біодизельне паливо відносно безпечне завдяки своїй високій температурі займання. Однак воно рідко використовується у чистому вигляді, частіше його додають у звичайне дизельне паливо.

Також цього дня

У 1500 португальський мореплавець Дієгу Діаш відкрив острів Мадагаскар.



1814 – народився Генрі Нестле, фармацевт, бізнесмен, фундатор компанії Nestle. Цій людині всі ми завдячуємо головними радощами свого дитинства: солодким какао та молочним шоколадом.



1833 – засновано Чикаго. Тоді це було не місто, а село під назвою Вінді-Сіті з населенням менше двохсот осіб. Статус міста Чикаго отримав у 1837 році.



1846 – на гроші, заповідані англійським хіміком та мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкрито першу науково-дослідну установу США – Смітсонівський інститут. Рішення про це було ухвалене Конгресом ще в 1838 році, але всі ці роки йшли дебати щодо необхідності такого закладу для Америки.



1876 ​​– у канадському місті Онтаріо було здійснено перший у світі міжміський телефонний дзвінок. Відстань між містами складала 13 кілометрів.



1889 - англієць Ден Райлендс запатентував пляшку, що закривається пробкою з гвинтовою нарізкою (з кришкою, що загвинчується).



1912 – народився Жоржі Амаду, бразильський письменник.



1960 – народився Антоніо Бандерас, американський кіноактор, Десперадо та Зорро наших днів.



1966 – у США припинено випуск банкнот номіналом 2 долари. Щоправда, не всі про цю подію повідомили одразу, чим фальшивомонетники користувалися ще з десяток років.



1983 – у Гельсінкі відкрився перший чемпіонат світу з легкої атлетики.



Іменини відзначають: Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Ніканор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан.