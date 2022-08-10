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10.08.2022  09:30   Рита Парфенова

У Харкові патрульні зірвали продаж наркотику

Правоохоронці затримали громадян, які мали з собою значну кількість наркотичних речовин.

Новини Харькова: патрульні зірвали продаж наркотику
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію, нелегальний правочин мав місце в одному з районів Харкові - у  селищі Жуковського.
 
Вдень 9 серпня на вулиці Академіка Проскури увагу охоронців порядку привернули двоє чоловіків, які поводили себе підозріло. Вони, побачивши патрульних, різко змінили напрямок руху та прискорились.
 
Поліцейські наздогнали та зупинили чоловіків. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в одного з громадян два пакети зі значною кількістю подрібненої рослинної речовини.
 
Другий громадянин пояснив, що хотів придбати наркотики у малознайомого, але в цей час їм завадили правоохоронці.
 
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, харківські ТОРівці виявили ймовірного наркозбувача, який перебував у розшуку.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  наркотики, харьков, полиция
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