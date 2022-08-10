У Харкові патрульні зірвали продаж наркотику

Вдень 9 серпня на вулиці Академіка Проскури увагу охоронців порядку привернули двоє чоловіків, які поводили себе підозріло. Вони, побачивши патрульних, різко змінили напрямок руху та прискорились.

Вдень 9 серпня на вулиці Академіка Проскури увагу охоронців порядку привернули двоє чоловіків, які поводили себе підозріло. Вони, побачивши патрульних, різко змінили напрямок руху та прискорились.