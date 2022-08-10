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10.08.2022  09:54   Рита Парфенова

Рятівники розповіли, як гасили пожежу під Харковом після обстрілу 9 серпня (фото)

Бійці ДСНС з Чугуєва та Лисичанська ліквідували пожежу у приватному секторі, спричинену ворожими обстрілами.

ліквідували пожежу у приватному секторі села Коробочкіне

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, 9 серпня окупанти здійснили черговий обстріл с. Коробочкіне Чугуївського району Харківщини.

ліквідували пожежу у приватному секторі села Коробочкіне

В результаті влучання боєприпасів сталася пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі близько 70 кв.м.

ліквідували пожежу у приватному секторі села Коробочкіне

До ліквідації пожежі були залучені рятувальники з 50-ї пожежно-рятувальної частини міста Чугуєва та Лисичанські рятувальники.

ліквідували пожежу у приватному секторі села Коробочкіне

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 19 пожеж в Харківській області за минулу добу.
 

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, чугуев, агресия россии
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