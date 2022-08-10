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10.08.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові оновили положення Цільового фонду про відновлення міста

Тепер міська влада зможе залучати додаткові кошти та ефективно їх використовувати.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що 10 серпня, на позачерговій сесії Харківської міської ради прийнято рішення про оновлення положення про Цільовий фонд комплексного соціально-економічного розвитку міста.
Фонд було створено 2005 року, але з огляду на воєнний час положення необхідно було оновити.
 
За словами голови міста Ігоря Терехова, це дозволить оперативніше реагувати на потреби міста у критичних ситуаціях.
 
Тепер міська влада зможе залучати додаткові кошти та ефективно їх використати. Для цього передбачаються нові джерела надходжень до фонду (благодійні внески, гранти, міжнародна фінансова допомога тощо). Кошти спрямовуватимуться на протидію військовим загрозам, надання допомоги у захисті населення та територій, фінансування витрат, пов'язаних з придбанням житла, формування фонду житла для тимчасового проживання, капітальні та поточні ремонти будівель та споруд, усунення аварій та аварійного стану будівель, підготовку об'єктів до опалювального сезону.
 
Нагадаємо, міста-побратими надають мешканцям Харкова допомогу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков
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