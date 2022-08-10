10.08.2022 12:45 Віталій Хінєвіч

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати виплати з Є-Документом

З 7 серпня спростили процедуру отримання соціальних виплат для ВПО, які втратили паспорт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОДА.

Повідомляється, що з 7 серпня внутрішньо переміщені особи, які втратили паспорт, отримали можливість ставати на облік та оформлювати виплати на проживання.

“Зміни суттєво спрощують отримання послуг людям, які перемістилися із районів бойових дій та втратили документи. Відтепер вони можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи навіть без наявності паспорта. Натомість ВПО достатньо надати довідку від ДМС України або тимчасовий документ, який посвідчує особу під час воєнного стану – Є-Документ, доступний у застосунку «Дія»”, - повідомили в ДМС України.

Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта (ID-картки або паспорта-книжечки), можна отримати у підрозділах ДМС України, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс», якщо особу ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.