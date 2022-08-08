08.08.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

В Приват24 з’явилась нова послуга

Нова послуга стосуватиметься продажу цінних паперів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що з 8 серпня перестають діти воєнні обмеження на торгівлю цінними паперами в Україні, тому власники довоєнних Облігації внутрішніх державних позик (номінованих у гривні) відсьогодні зможуть їх подавати банку онлайн - через веб версію Приват24.

У разі необхідності продажу паперів власники таких ОВДП зможуть бачити в режимі online поточні котирування ПриватБанку у розділі "Послуги" меню "Цінні папери". Для продажу ОВДП треба лише заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою ЕЦП/КЕП сформовані документи.

Крім того, в Приват24 у клієнтів є можливість бачити залишки придбаних ними ОВДП, переглядати операції з ОВДП (виписки) за обраний період часу та контролювати свій портфель в цінних паперах, у тому числі надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.