Рівень радіації у Харкові на 8 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 7 серпня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 серпня.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
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