08.08.2022 10:24 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 6 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 837 осіб. Одужало 300 536 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 218 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 6 осіб (усі - мешканці міста Харкова).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 серпня.