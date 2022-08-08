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08.08.2022  10:24   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

коронавирус в харькове

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 6 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 837 осіб. Одужало 300 536 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 218 осіб.
 
Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 6 осіб (усі - мешканці міста Харкова).
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 серпня.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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