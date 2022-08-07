07.08.2022 11:58 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 9 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 831 особи. Одужало 300 531 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 217 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 9 осіб (із них 8 - мешканці міста Харкова).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 6 серпня.