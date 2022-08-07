Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 9 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
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