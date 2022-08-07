07.08.2022 11:16 Рита Парфенова

Ігор Терехов вітає військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ з професійним святом

Поздоровлення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.



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Уважаемые военнослужащие!

От всей души поздравляю всех вас и ваших коллег с Днем Воздушных Сил! Никто и никогда даже подумать не мог, что нашим военным, летчикам, зенитчикам, пехотинцам придется по-настоящему применять свои боевые навыки и защищать страну от агрессора.



Вклад каждого из вас - бесценен. Для нашей победы очень важно, чтобы все части огромного военного механизма нашей армии работали как часы. Кто-то сбивает в украинском небе вражеские самолеты, вертолеты или ракеты, кто-то обеспечивает логистику и тылы, а кто-то поднимает боевой дух сослуживцев. Роль каждого важна, и в этом - залог нашей победы.



Харьков очень натерпелся от вражеских обстрелов. Но мы верим в нашу армию, в наши Воздушные Силы, которые закрывают украинское небо и уничтожают оккупантов. Многие горожане очень ждут, когда враг будет изгнан, и можно будет вернуться в родной мирный город.



Поэтому примите огромную благодарность за вашу работу от всех харьковчан. Успехов вам во всех делах! Мы обязательно победим!