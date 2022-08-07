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07.08.2022  12:46   Рита Парфенова

Фотонаслідки ракетного обстрілу одного з районів Харкова

Прокурори документують наслідки ранкового обстрілу Харкова окупантами

https://t.me/prokuratura_kharkiv/5368

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 7 серпня близько 4:40 години ранку російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Ворожа ракета влучила на відкриту земельну ділянку біля будівлі одного з підприємств. Пошкоджено вікна приміщення.

За попередньою інформацією, окупанти випустили по Харкову ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/5368

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці працюють правоохоронці, тривають слідчі дії.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/5368

Нагадаємо, окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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