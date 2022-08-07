Фотонаслідки ракетного обстрілу одного з районів Харкова

Прокурори документують наслідки ранкового обстрілу Харкова окупантами
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 7 серпня близько 4:40 години ранку російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Ворожа ракета влучила на відкриту земельну ділянку біля будівлі одного з підприємств. Пошкоджено вікна приміщення.
За попередньою інформацією, окупанти випустили по Харкову ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
На місці працюють правоохоронці, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.
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