07.08.2022 12:46 Рита Парфенова

Фотонаслідки ракетного обстрілу одного з районів Харкова

Прокурори документують наслідки ранкового обстрілу Харкова окупантами

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 7 серпня близько 4:40 години ранку російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Ворожа ракета влучила на відкриту земельну ділянку біля будівлі одного з підприємств. Пошкоджено вікна приміщення.

За попередньою інформацією, окупанти випустили по Харкову ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.





За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



На місці працюють правоохоронці, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.