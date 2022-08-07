    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог обстріляв три райони Харкова: інформація від ХОВА
07.08.2022  09:00   Рита Парфенова

Ворог обстріляв три райони Харкова: інформація від ХОВА

Окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.


t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 7 серпня, передає РЕДПОСТ.

Він додав, що ракети були запущені із російського бєлгорода, імовірно - тип ЗРК С-300.
 
В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної промислової  та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат.

У Новобарському районі ракета «поцілила» в землю біля одного з парків, без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.08 Надзвичайні події Про ракетний обстріл Харкова під ранок 7 серпня розповів Ігор Терехов 04.08 Надзвичайні події Дві величезні вирви після ракетного прильоту з’явилися на підприємстві Харкова (фото) 04.08 Надзвичайні події Окупанти обстріляли один із районів Харкова: інформація ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 