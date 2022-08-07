07.08.2022 09:00 Рита Парфенова

Ворог обстріляв три райони Харкова: інформація від ХОВА

Окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.



t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 7 серпня, передає РЕДПОСТ.

Він додав, що ракети були запущені із російського бєлгорода, імовірно - тип ЗРК С-300.



В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат.



У Новобарському районі ракета «поцілила» в землю біля одного з парків, без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в Харкові та області за минулу добу.