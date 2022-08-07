Ворог обстріляв три райони Харкова: інформація від ХОВА

Окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.
Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 7 серпня, передає РЕДПОСТ.
Він додав, що ракети були запущені із російського бєлгорода, імовірно - тип ЗРК С-300.
В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат.
У Новобарському районі ракета «поцілила» в землю біля одного з парків, без руйнувань та постраждалих.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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