    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Два чоловіка підірвалися на мінах у Харківській області
07.08.2022  09:49   Рита Парфенова

Два чоловіка підірвалися на мінах у Харківській області

Серед постраждалих - 16-річний парубок.

обережно міни

Про це йдеться в оперативній інформації на ранок 7 серпня від голова ХОВА Олега Синегубова, передає РЕДПОСТ.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 2 осіб - 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі.

Обоє постраждали від мінувань. Хлопець взяв снаряд, який здетононував просто в руках. Чоловік наступив на міну та зазнав поранень, перебуває у тяжкому стані.

Читайте також: У Харківській області снаряд розірвався в руках дитини

«Тому вкотре просимо бути обережними: не беріть в руки снаряди, не відвідуйте лісосмуги, не обробляйте поля без попередньої перевірки вибухотехніками», – зазначив голова військової адміністрації.

Нагадаємо, окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, аргессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 Надзвичайні події К берегам Одесского побережья прибило вражескую мину 20.04 Надзвичайні події Взрывоопасный урожай собрали пиротехники ГСЧС на Харьковщине за прошедшие сутки 15.04 Надзвичайні події "Эхо войны" обнаружили на Харьковщине во время земляных работ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 