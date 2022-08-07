Два чоловіка підірвалися на мінах у Харківській області

Серед постраждалих - 16-річний парубок.
Про це йдеться в оперативній інформації на ранок 7 серпня від голова ХОВА Олега Синегубова, передає РЕДПОСТ.
За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 2 осіб - 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі.
Обоє постраждали від мінувань. Хлопець взяв снаряд, який здетононував просто в руках. Чоловік наступив на міну та зазнав поранень, перебуває у тяжкому стані.
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«Тому вкотре просимо бути обережними: не беріть в руки снаряди, не відвідуйте лісосмуги, не обробляйте поля без попередньої перевірки вибухотехніками», – зазначив голова військової адміністрації.
Нагадаємо, окупанти вночі близько 4.40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.
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