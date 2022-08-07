Рятувальники розповіли, як тушили пожежу після обстрілу Харкова

Ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 7 серпня.
Два виклика, в тому числі на пожежу, спричинену ворожими обстрілами, трапилися в Індустріальному районі Харькова. Близько 4:30 ракетним ударом з боку рашистів була частково зруйнована одноповерхова нежитлова будівля, а також сталася пожежа на площі близько 20 кв.м., яку рятувальники оперативно ліквідували.
Інші спричинені ворожими діями пожежі мали місце в області: дві - у Богодухівському, по одній - у Чугуївському та Ізюмському районах.
У Богодухівський район рятувальники двічі виїжджали для гасіння полів з пшеницею, горіли поля у Золочівській громаді на площі 20 га та 5 га.
Після обстрідів села Коробочкине в Чугуївському районі загорялася господарча споруда на площі 60 кв.м. За годину рятувальники ліквідували займання.
В Ізюмському районі на території Барвінківської громади горів приватний житловий будинок з прибудовою на площі 90 кв.м.
Загалом за добу з 6 по 7 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
12 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 5 - спричинених військовими діями;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
7 – на допомогу комунальникам та населенню,
5 – інші виїзди.
Нагадаємо, близько п’ятої години ранку 7 серпня у Харькові пролунала серія вібухів.
Комментариев: 0
Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, так що витратите час на користь, на найважливіше.
У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
влажность:
давление:
ветер: