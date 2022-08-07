07.08.2022 08:41 Рита Парфенова

Рятувальники розповіли, як тушили пожежу після обстрілу Харкова

Ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в Харкові та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 7 серпня.

Два виклика, в тому числі на пожежу, спричинену ворожими обстрілами, трапилися в Індустріальному районі Харькова. Близько 4:30 ракетним ударом з боку рашистів була частково зруйнована одноповерхова нежитлова будівля, а також сталася пожежа на площі близько 20 кв.м., яку рятувальники оперативно ліквідували.

Інші спричинені ворожими діями пожежі мали місце в області: дві - у Богодухівському, по одній - у Чугуївському та Ізюмському районах.

У Богодухівський район рятувальники двічі виїжджали для гасіння полів з пшеницею, горіли поля у Золочівській громаді на площі 20 га та 5 га.

Після обстрідів села Коробочкине в Чугуївському районі загорялася господарча споруда на площі 60 кв.м. За годину рятувальники ліквідували займання.

В Ізюмському районі на території Барвінківської громади горів приватний житловий будинок з прибудовою на площі 90 кв.м.

Загалом за добу з 6 по 7 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 5 - спричинених військовими діями;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – на допомогу комунальникам та населенню,

5 – інші виїзди.

Нагадаємо, близько п’ятої години ранку 7 серпня у Харькові пролунала серія вібухів.