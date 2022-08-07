Про ракетний обстріл Харкова під ранок 7 серпня розповів Ігор Терехов

Близько п’ятої години ранку 7 серпня у Харькові пролунала серія вібухів.
Про це Харківській міський голова повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Около 04:40 снова обстрел Харькова. Серия взрывов. По предварительным данным обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы. Обстреляны ракетами», - написав він.
Міській голова додав, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
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