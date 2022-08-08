08.08.2022 09:43 Рита Парфенова

У Харківській області злетів у повітря склад із боєприпасами разом зі спецпризначенцями рф (відео)

На півночі Харківської області бійці НГУ знищили російських спецпризначенців та ворожий склад із боєприпасами.

Відео вдалої операції опубліковане на YouTube-каналі Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ, передає РЕДПОСТ.



«Аеророзвідка та артилерія Нацгвардії і Збройних сил при підтримці танків відправили до пекла російських спецпризначенців та склад з боєприпасами на півночі Харківської області», – повідомили військові.

За інформацією НГУ, місце базування підрозділу російських окупаційних військ виявили розвідники. Згодом вони зафіксували факт розвантаження артилерійських боєприпасів. Гвардійці передали координати цілі нашим артилеристам, після чого здійснили корегування вогню.

«Камера БПЛА зафіксувала чудові результати акту “доброї волі” непроханих гостей із фашистської росії. Одночасно з ним відбулася планова демілітаризація складу артилерійських боєприпасів дбайливо захованих в ангарі, який ми обов’язково відбудуємо після поразки кремлівських орд в Україні», – повідомили у НГУ.