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08.08.2022  09:13   Рита Парфенова

Вночі на Харків окупанти випустили п’ять ракет

Штаб оборони цієї ночі зафіксував понад 5 запусків ракет із території рф. Попередньо - РЗК С-300.


facebook.com/MNSKHARKIV

Частина із запущених ракет «здетонувала раніше пункту призначення». Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 8 серпня, передає РЕДПОСТ.

Одна з ракет після першої години ночі влучила в смт Печеніги, Чугуївського району. На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72 річна жінка. Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів.  

Загалом у Харківській області за добу від російської агресії загинули дві людини, ще трое отримали поранення. Росіяни із артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони.

Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік. Через обстріли окупантів у Харківському районі горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди.

В Ізюмському зафіксували влучання по відкритих територіях. Госпіталізована 72-річна жінка.

У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств.

Нагадаємо, внаслідок артобстрілів окупантів близько 23 години вечорі 7 серпня у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Без постраждалих.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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