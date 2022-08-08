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08.08.2022  08:44   Рита Парфенова

Під Харковом горіли поля з пшеницею та житлові будинки: оперативна інформація ДСНС на 8 серпня

Ворожі обстріли стали причиною 9 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

пожар харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 серпня.

Одна з пожеж виникла на підприємстві в Києвському районі міста Харкова після артобстрілу ввечері 7 серпня.

Три пожежі, спричинені військовими діями, сталися в Харківському районі області, по дві пожежі - в Богодухівському та Чугуївському районах и ще одна - у Ізюмському районі.

Зокрема, у Богодухівському районі рятувальники двічі виїжджали для гасіння полів з пшеницею, горіли поля у Золочівській громаді на площі 18 га та 10 га.

У селі Коробочкине Чугуївського району горів приватний житловий будинок на площі 90 кв.м. За дві години рятувальники ліквідували займання.

В селищі Циркуни Харківськогорайону горіло два дачних будинки на площі 150 та 120 кв.м., а також господарча споруда площею 20 кв.м. на дачній дільниці. За дві години усі пожежі були ліквідовані.

Загалом за добу з 7 по 8 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:
22 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 9 - спричинених військовими діями;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
3 – на допомогу комунальникам та населенню,
4 – інші виїзди.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, гсчс, харьков, агрессия россии
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